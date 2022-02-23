YABANCILARI DA AĞIRLAYAN DENİZLİ KAYAK MERKEZİ 150 BİN ZİYARETÇİYİ AŞTI

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde bulunan, 2 bin 420 metre yükseklikteki Denizli Kayak Merkezi, daha sezon bitmeden kendi rekorunu kırarak 150 bin ziyaretçiyi aştı. 300 bin ziyaretçinin gelmesi beklenen Kayak Merkezi'ne bu yıl Pamukkale'ye gezmeye gelen Ukrayna, Rusya ve İngiliz turistlerde ilgi göstermeye başladı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan beyaz cennet Pamukkale'nin ardından 'Denizli'nin ikinci beyaz cenneti' olarak da nitelendirilen Denizli Kayak Merkezi, yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistleri de ağırlamaya başladı. Pamukkale'yi görmeye gelen yabancı turistler, beyaz travertenlerin ardından kayak merkezine günübirlik olarak gidip, kayak yapmanın keyfini yaşıyor. Denizli merkeze 75 kilometre mesafedeki Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi'ndeki 2 bin 420 metre rakımlı Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi, en uzunu 1700 metre, ikincisi 1500 metre, üçüncüsü ise 700 metrelik mekanik tesisle amatör ve profesyonel kayakçılara hizmet veriyor. Merkezde 2 telesiyej, 1 teleski ve yürüyen bant bulunuyor. Alt yapısı ve günübirlik tesisi ile ziyaretçilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede bulunan Denizli Kayak Merkezi, topoğrafik yapısı ve karın özelliği ile kayak yapmak için büyük avantaj sağlıyor.

'SEZONUN KAPANMASI MAYIS AYINI BULABİLİR'

Kayak Merkezi sezonun açılmasından bu yana hedeflenen 150 bin ziyaretçi sayısını da aşmış durumda. 300 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen kayak merkezinde bu yıl kar yağışının iyi olması nedeniyle sezonun kapanmasının ise mayıs ayını bulabileceği sanılıyor.

Bodrum'dan ailesiyle birlikte gelen Selim Çalışkan, "Ege Bölgesi'nde bir kayak merkezi olduğunu bilmiyorduk. Duyduğumuzda garip geldi bize, Bodrum'dan buraya arkadaşlarımızın tavsiyesiyle gelip, denemek istedik. Çok da memnun kaldık" dedi.

Ukrayna'dan Pamukkale'ye tatile gelen Valentine Lıpsıky, "Pamukkale'yi görmeye geldik. Önce travertenleri gezdik. Otelde kalıyorduk. Kayak merkezi olduğu öğrenince hemen geldik. Kayak yaparak çok eğlendik" dedi.

AKDENİZ, İÇ ANADOLU VE EGE BÖLGESİNİN BAĞLANTI NOKTASINDA

Denizli Kayak Merkezi Sorumlusu Ömer Teke ise, kayak merkezinin hedeflenen sayıyı aştığını belirtip, "Özellikle yabancı turistler buraya gelip, iyi vakit geçiriyor. Yerli ve yabancı turistlerin gelmesi çok iyi. Kayak merkezimiz Akdeniz, İç Anadolu ve Ege bölgesinin bağlantı noktası olduğu için bilinirliği giderek artıyor. Şimdilerde Rusya, Ukrayna ve İngiliz misafirlerimiz geliyor. Normalde geçen yıl koronavirüs kısıtlamalarından dolayı az sayıda ziyaretçi vardı. Ancak bu sezon misafirlerimizin sayısı arttı. Güzel kar yağışı olması ve havanın da genellikle güneşli olması nedeniyle hedeflediğimiz 150 bin ziyaretçi sayısını aştık. Bu sezon 300 bin ziyaretçiyi geçeceğimizi inanıyoruz. Normalde sezonu mart ayında kapatıyorduk ancak ciddi oranda kar yağışının olması nedeniyle kapanması mayıs ayını bulabilir" diye konuştu