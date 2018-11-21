Yabancılara Yapılan Konut Satışları Ekim'de Yüzde 134.4 Arttı

– Ekim ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki aya göre yüzde 134.4 artarak 6 bin 276 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yabancılara yapılan konut satışlarında, Ekim'de ilk sırayı 2 bin 283 konut satışı ile İstanbul aldı.

TÜİK verilerine göre:

"Türkiye genelinde konut satışları 2018 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.2 artarak 146 bin 536 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 27 bin 156 konut satışı ve yüzde 18.5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 bin 430 konut satışı ve yüzde 9.2 pay ile Ankara, 7 419 konut satışı ve yüzde 5.1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Hakkari ve Ardahan, 79 konut ile Bayburt oldu.

"Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,1 düşüşle 8 bin 65 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5.5 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 164 konut satışı ve yüzde 26.8 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 8.5 ile Bartın oldu.

"Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64.3 artarak 138 bin 471 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 24 bin 992 konut satışı ve yüzde 18 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 92 oldu. Ankara 12 bin 589 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 6 bin 886 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 14 konut ile Hakkari oldu.

"Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31.3 artarak 74 bin 815 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 51.1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 13 bin 978 konut satışı ve yüzde 18.7 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 5 bin 810 konut satışı ile Ankara ve 3 bin 772 konut satışı ile İzmir izledi.

"Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.9 artışla 71 bin 721 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 13 bin 178 konut satışı ve yüzde 18.4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 48.5 oldu. Ankara 7 620 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 bin 931 konut satışı ile Antalya izledi.

"Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 134.4 artarak 6 bin 276 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ekim 2018'de ilk sırayı 2 bin 283 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 1,160 konut satışı ile Antalya, 448 konut satışı ile Bursa, 392 konut satışı ile Ankara ve 321 konut satışı ile Yalova izledi.

"Ekim ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 1,439 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 557 konut ile İran, 378 konut ile Kuveyt, 341 konut ile Almanya ve 336 konut ile Rusya Federasyonu izledi. - İstanbul