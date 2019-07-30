Yabancılara vize süresi 10 yıla çıkarıldı

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikle Türkiye'ye gelecek yabancılara, vatandaşı oldukları veya yasal olarak bulundukları ülkelerdeki Türk konsolosluklarından verilen vize süreleri 5 yıldan 10 yıla çıkartıldı.

Yabancılara vize süresi 10 yıla çıkarıldı

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikle Türkiye'ye gelecek yabancılara, vatandaşı oldukları veya yasal olarak bulundukları ülkelerdeki Türk konsolosluklarından verilen vize süreleri 5 yıldan 10 yıla çıkartıldı.

Kaynak: Dunya.com

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