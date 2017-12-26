Yabancılara 'Noel' Jesti
Süper Lig’in ilk yarısını 2-1’lik Demir Grup Sivasspor mağlubiyetiyle kapatan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda perşembe günü Osmanlıspor’la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'in ilk yarısını 2-1'lik Demir Grup Sivasspor mağlubiyetiyle kapatan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda perşembe günü Osmanlıspor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Noel nedeniyle erkenden izne gönderdiği yabancı oyunculardan Talisca, Fabri, Medel, Lens, Adriano ve Boyko antrenmanda yer almadı.
Siyah-beyazlı futbolcular ısınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasının ardından minyatür kale maç oynadı.
Çift kaleyi kaybeden takımdaki Cenk kazanan ekiple poz verdi.
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Kaynak: Skorer
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