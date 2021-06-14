Yabancılara konut satışları Mayıs'ta yüzde 106.5 arttı

Yabancılara yapılan konut satışları, Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 106.5 artarak 1,776 adete yükseldi.

Yabancılara yapılan konut satışları, Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 106.5 artarak 1,776 adete yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yabancılara yapılan konut satışlarında, Mayıs ayında ilk sırayı 818 konut satışı ile İstanbul aldı.

İstanbul'u sırasıyla 341 konut satışı ile Antalya, 106 konut satışı ile Ankara, 80 konut satışı ile Mersin ve 75 konut satışı ile Sakarya izledi.Ocak-Mayıs döneminde yabancılara yapılan konut satışları da yıllık bazda yüzde 24.9 artarak 15 bin 740 adete çıktı.Mayıs ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 239 konut satın aldı. Irak vatandaşlarını sırasıyla, 231 konut ile İran, 119 konut ile Rusya Federasyonu, 98 konut ile Afganistan ve 87 konut ile Almanya vatandaşları izledi. (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı