Yabancılara konut satışları Mart'ta yüzde 39.9 yükseldi
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Yabancılara konut satışları Mart'ta yüzde 39.9 yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Yabancılara konut satışları Mart'ta yüzde 39.9 yükseldi

Yabancılara yapılan konut satışları, Mart ayında yıllık bazda yüzde 39.9 artarak 4 bin 248 adete yükseldi.

Son Dakika: Konut satışları mart ayında yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu
Son Dakika: Konut satışları mart ayında yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu

Yabancılara yapılan konut satışları, Mart ayında yıllık bazda yüzde 39.9 artarak 4 bin 248 adete yükseldi. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.7 azalarak 9 bin 887 adete geriledi.

Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mart ayında ilk sırayı 2 bin 119 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 889 konut satışı ile Antalya, 252 konut satışı ile Ankara, 184 konut satışı ile Mersin ve 129 konut satışı ile Yalova izledi.Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı Mart ayında İran vatandaşları Türkiye'den 663 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 644 konut ile Irak, 419 konut ile Rusya Federasyonu, 302 konut ile Afganistan ve 166 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi. (Grafik)

 


Yabancılara konut satışları Mart'ta yüzde 39.9 yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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