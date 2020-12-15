Yabancılara konut satışı Kasım'da yüzde 24.4 arttı

Yabancılara yapılan konut satışları, Kasım ayında yıllık bazda yüzde 24.4 artarak 4 bin 962 adete yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yabancılara yapılan konut satışlarında, Kasım'da ilk sırayı 2 bin 443 konut satışı ile İstanbul aldı.

İstanbul ilini sırasıyla 893 konut satışı ile Antalya, 297 konut satışı ile Ankara, 182 konut satışı ile Yalova ve 174 konut satışı ile Bursa izledi.Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise yıllık bazda yüzde 9.5 azalarak 36 bin 385 adete geriledi.Kasım ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 876 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 860 konut ile İran, 434 konut ile Rusya Federasyonu, 203 konut ile Afganistan ve 202 konut ile Kuveyt izledi. (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı