Yabancılara konut satışı iki ayda yüzde 28.7 düştü
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Yabancılara konut satışı iki ayda yüzde 28.7 düştü

15.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:05
Yabancılara konut satışı iki ayda yüzde 28.7 düştü

Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışları, Ocak-Şubat döneminde yıllık bazda yüzde 28.7 azalarak 5 bin 639 adet düzeyine geriledi.

Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışları, Ocak-Şubat döneminde yıllık bazda yüzde 28.7 azalarak 5 bin 639 adet düzeyine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine, ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı. Buna göre, Şubat ayında İran vatandaşları Türkiye'den 477 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 432 konut ile Irak, 259 konut ile Rusya Federasyonu, 230 konut ile Afganistan ve 119 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.

Bu ülke vatandaşlarını, tümü 100 adet konuttan düşük olmak üzere, sırasıyla Almanya, Filistin, Ürdün, Yemen, Azerbaycan, Çin, Mısır, ABD, Pakistan, Ukrayna, Lübnan, Birleşik Krallık, Kuveyt, İsveç ve Sudan vatandaşları izledi.Yabancılara yapılan konut satışları, Şubat ayında ise, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26.0 azalarak 2 bin 964'e geriledi. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat ayında ilk sırayı bin 525 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 533 konut satışı ile Antalya, 211 konut satışı ile Ankara, 138 konut satışı ile Mersin ve 64 konut satışı ile Samsun izledi. (Grafik)

 


Yabancılara konut satışı iki ayda yüzde 28.7 düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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