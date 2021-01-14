Yabancılara konut satışı 2020'de yüzde 10.3 azaldı
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Yabancılara konut satışı 2020'de yüzde 10.3 azaldı

14.01.2021 10:44 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:49
Yabancılara konut satışı 2020'de yüzde 10.3 azaldı

Türkiye genelinde 2020 yılında yabancılara konut satışları 2020 yılında yüzde 10.3 azalarak 40 bin 812 adete geriledi.

Türkiye genelinde 2020 yılında yabancılara konut satışları 2020 yılında yüzde 10.3 azalarak 40 bin 812 adete geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yabancılara yapılan konut satışlarında 2020 yılında ilk sırayı 19 bin 175 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 7 bin 735 konut ile Antalya aldı. Antalya'yı 2 bin 746 konut satışı ile Ankara ve 1,340 konut satışı ile Bursa izledi.

İran vatandaşları 2020 yılında Türkiye'den 7 bin 189 konut satın aldı. İran'ı 6 bin 674 konut ile Irak, 3 bin 78 konut ile Rusya Federasyonu, bin 929 konut ile Afganistan ve bin 279 konut ile Azerbaycan izledi.Yabancılara yapılan konut satışları Aralık ayında yıllık bada yüzde 16.4 azalarak 4 bin 427 adete geriledi. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Aralık'ta ilk sırayı 2 bin 308 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 789 konut satışı ile Antalya, 273 konut satışı ile Ankara, 159 konut satışı ile Mersin ve 131 konut satışı ile Yalova izledi.2020 Aralık ayında ise İran vatandaşları Türkiye'den 764 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 724 konut ile Irak, 349 konut ile Rusya Federasyonu ve 224 konut ile Afganistan izledi. (Grafik)

 


Yabancılara konut satışı 2020'de yüzde 10.3 azaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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