Yabancılara Konut, İ·ş Yeri ve Arsa Finansmanı Ürünleri Albaraka'da

Albaraka Türk, yabancılara yönelik konut, arsa ve iş yeri finansmanı ürünlerini müşterilerine sunuyor.



Banka açıklamasına göre, Albaraka Türk, yatırımcılara yönelik ürünlerini çeşitlendirmeye ve çok çeşitli yatırımcı kitlesine ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.



Türkiye'den konut, arsa ve iş yeri satın alınmasına destek olmak amacıyla "Yabancıya Konut Finansmanı", "Yabancıya Arsa Finansmanı" ve "Yabancıya İş yeri Finansmanı" ürünleriyle hizmet vermeye başlayan Albaraka Türk, yabancı uyruklu müşterileri için sunduğu gayrimenkul finansmanı ürünlerini yurt içinde yerleşik olması durumunda TL, yurt dışında yerleşik olması durumunda TL, dolar ve avro borçlanma imkanı sağlayacak.



Bankanın yabancı yatırımcılarına yönelik farklı çözümler üretmek için oluşturduğu konut, arsa ve iş yeri finansmanı ürünlerine yabancı uyruklular, gelir belgesi ve tapu fotokopisi ile Türkiye'de gayrimenkul alımı için başvurabilecek.