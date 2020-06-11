Yabancılar medikal malzeme ve sosyal izolasyonu Türkiye'de aradı! Tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 yurtdışındaki firmaların ihtiyaçlarını karşılaması için rotasını Türkiye'ye çevirmesine neden oldu.

30.738 ürünün yer aldığı Tüyap Dijital Platformlarında son 3 ayda yabancı firmalar en çok medikal malzeme ve sosyal izolasyon sistemlerini aradı.

Sağlık ve yeni normale hazırlık öne çıkıyor

Covid-19 pandemisi yaşam şeklimizi değiştirdiği gibi ihtiyaçlarımızı da değiştirdi. Tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 sürecinde Türkiye 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine geçiş yapıyor. Üretim kapasitesi sayesinde bu dönemde zorluk yaşamayan Türkiye bir çok ülkeye de ihtiyaçları konusunda destek oldu. Tüyap Fuarcılık Grubunun dijital verileri de yabancı firmaların Türkiye'de en çok ne aradığını ortaya çıkardı.

15.700 fuar katılımcısı firmanın 30.738 ürününün sergilendiği platformda son 3 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yurt dışından yapılan aramalar yüzde 65 arttı. Başta Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere yurt dışındaki firmaların en çok aradığı ürünler şöyle

1)Sarf Malzemeleri (Eldiven ve maske)

2)Bölümlendirme Malzemeleri ( Paneller ve kapama sistemleri)

3)Yoğun bakım yatağı

4) Laboratuvar ve Biyo teknoloji Ürünleri

5) Temiz Oda Sistemleri

Üretim ve tarıma ilgi artıyor

Hastalığın dünyada zirve yaptığı dönemde tarım kategorisi aramaları ve doğrudan üretime katkı sağlayan ambalaj ve plastik endüstrisindeki ihtiyaçlar artış gösterdi. Son bir aylık dönemde Türkiye'deki tarım ve mekanizasyon sistemleri üreticileri ile görüşmek üzere dijital sistemlere giriş yapan yabancı alıcı sayısı bir önceki aya göre yüzde 80 arttı. Yine plastik hammadde, ambalaj ürünleri için yurt dışından yapılan aramalar artış gösteriyor.

Kaynak: Bültenler