Yabancılar Meclisi 15'inci yılını kutlayacak

21.10.2019 15:20

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi (Yeni Alanyalılar) 23 Ekim'de Kültür Merkezinde düzenlenecek özel bir programla 15. yılını kutlayacak.



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, kutlama programına Alanya'da yaşayan tüm yerleşik yabancıları davet ederek, bu özel programda birlikte olmaktan onur duyacaklarını ifade ettiler. Alanya Belediyesi Yabancılar (Yeni Alanyalılar) Meclisi'nin Türkiye'nin ilk ve tek Yabancılar Meclisi olduğunu hatırlatan Meclis Başkanı Karaoğlu, 23 Ekim Çarşamba günü Kültür Merkezinde başlayacak programla meclisin 15'inci yılını kutlayacaklarını söyledi. Kutlama programına yabancı yerleşimcilerin yanı sıra Alanya protokolünün de davetli olduğunu belirten Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, meclisin faaliyetleri, kuruluşundan beri yaptığı etkinlikler, Noel Pazarı, Sanat Sergisi gibi konularda katılımcılara bilgi vereceklerini söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA