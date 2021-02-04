Yabancılar her 5 konuttan birini Antalya'dan alıyor

Sıralama bu yıl değişti! İşte Türkiye'nin en az nüfusa sahip olan 5 ili

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen gayrimenkul satışlarının arttığını belirterek, "Türkiye genelinde yabancılara satılan her 5 konuttan birinin satışı Antalya'dan yapılıyor." dedi.

Kovid-19 sürecinde alınan tedbirlerle sağlıklı ve güvenli turizm hizmeti sunulan kentte, gayrimenkul ilgi görüyor.

Denizi, kumu, güneşi, lüks tesisleri, tarihi yapılarıyla turistlerin gözde tatil merkezlerinden Antalya, gayrimenkulde de yabancıların en çok tercih ettiği kentler arasında yer aldı.

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) üyesi de olan Özgün, AA muhabirine, salgına rağmen gayrimenkul satışlarının arttığını söyledi.

Konut, iş yeri, arsa ve tarla alımlarına rağbet olduğunu vurgulayan Özgün, "Geçen sene Antalya'da 104 bin 160 gayrimenkul satıldı. Bu rakam 2019'da 90 bin 761 adetti. Gayrimenkul satışları, salgına rağmen 2020'de önceki yıla göre yüzde 15 artış gösterdi. Geçen sene Antalya'da satılan gayrimenkullerden elde edilen harç miktarı ise 747 milyon 40 bin lira oldu." dedi.

Özgün, geçen sene satılan gayrimenkullerin 63 bin 898'ini konutların oluşturduğunu, kentte son beş yılda satılan konut sayısının 312 bin 977 civarında olduğunu dile getirdi.

Konutların 19 bin 348'ini kadınların, 31 bin 591'ini erkeklerin aldığını ifade eden Özgün, kalanın ise ortak tapu olduğunu vurguladı.

"Tatil için gelip gayrimenkul alıp kalıyorlar"

Özgün, Antalya'ya yabancıların da ilgisinin yoğun olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tatil için gelenlerin bazıları Türkiye'yi çok sevdiği için gayrimenkul satın alarak kalıyor. Geçen yıl Antalya'dan yabancılara yapılan konut sayısı 7 bin 737 adetken son 5 yılda bu rakam 33 bin 683 oldu. Türkiye'de son 5 yılda yabancılara satılan 166 bin 381 konuttan 33 bin 683'ünün satışı Antalya'dan yapıldı. Bu oran Antalya'nın toplamın içerisinden yüzde 20,2'lik pay aldığını gösteriyor. Yani Türkiye genelinde yabancılara satılan her 5 konuttan birinin satışı Antalya'dan yapılıyor."

"Antalya cazibe merkezi"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin de kentin, iklimi, doğası, tarihi, sosyal hayatı ve yaşam standartlarıyla cazibe merkezi olduğunu bildirdi.

Uluslararası araştırmalarda da Antalya'nın, dünyanın en güvenli şehirleri arasında gösterildiğine dikkati çeken Çetin, "Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından insanlar bu güzel kentte yaşamak istiyor. 2019'da Antalya, 25 bin 695 yabancı uyruklu net göç aldı. Her yıl milyonlarca turist tatil için Antalya'yı tercih ediyor, bunların bir kısmı da tatillerini kendi konutlarında yapmayı tercih ediyor ve mülk ediniyor." diye konuştu.

Çetin, Antalya'nın ekonomik gelişim potansiyeliyle yabancıları kendisine çektiğini, yabancıların turizmin yanı sıra tarım, sanayi hatta bilişim yatırımlarının dikkati çektiğini söyledi.

ATSO'ya kayıtlı 4 bin 197 yabancı sermayeli üye olduğuna işaret eden Çetin, "Geçen sene de yabancı kayıt sayımız 449 oldu. Çin'den Peru'ya, Rusya'dan Nijerya'ya dünyanın dört bir yanından yabancılar, Antalya'nın ekonomik gelişim potansiyeline de yatırım yapıyor." dedi.

"Yabancılar, daha çok konut alıyorlar"

Antalya Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Şeref Sağlam da yabancılar için kentin cazibe merkezi olduğunu söyledi.

Yabancıların gayrimenkul alabilmek için konutla ilgili satış işlemlerinde eksper istendiğine değinen Sağlam, "Tapuya da yeminli tercümanla gitmesi gerekiyor. Hem satışta hem imzalama esnasında yeminli tercüman bulunmak zorunda. Onun dışında tüm işlemler aynı. Yabancılar, kentte mülk aldıktan sonra çevresindeki tüm satılık alanları internetten ilana veriyor. Kentte tüm emlakçıların tercümanı var, rahatlıkla buralara başvurabilirler." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden