Yabancılar Çarşısı esnafının umudu vatandaş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yabancılar Çarşısı esnafının umudu vatandaş

09.12.2020 15:23 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:28
Yabancılar Çarşısı esnafının umudu vatandaş

Samsun Yabancılar Çarşısı Derneği Başkanı Alaaddin Sayın, pandemi sürecinde işlerin çok düştüğünü belirterek, vatandaşların internet yerine küçük esnaftan alışveriş yapması gerektiğini söyledi.

Samsun Yabancılar Çarşısı Derneği Başkanı Alaaddin Sayın, pandemi sürecinde işlerin çok düştüğünü belirterek, vatandaşların internet yerine küçük esnaftan alışveriş yapması gerektiğini söyledi.

İnternet üzerinden yapılan alışveriş kampanyalarında dünyada 1. sırada yer alan Türkiye'de vatandaşlar küçük esnaf yerine dev kampanyaları tercih ediyor. Pandemi sürecinde birçok esnafın siftah dahi yapamadan günü kapattığını ifade eden Alaaddin Sayın, çarşılarındaki güvenlik ve sağlık önlemlerinin en üst seviyede olduğunu açıkladı.

"Siftah yapmadan evine giden birçok esnaf var"

Korona virüsünün çarşı esnafını olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Alaaddin Sayın, "Virüs ülkemize girdiğimizden beri pazarda işler çok kötü. Özellikle giyim sektörü bundan çok etkilendi. Büyük firmalar internet üzerinden sürekli kampanya yaparak satışlarına devam ediyorlar. Bu kampanyaları küçük esnafımız yapamıyor. Bizler de halkımızdan küçük esnafa destek olmasını istiyoruz. Siftah yapmadan giden birçok esnafımız var. Virüs korkusundan inşalar alışveriş yapmazken, yaş sınırlaması da işlerin düşmesinde etkili oldu. Dışarı çıkan vatandaşlar da alışveriş için interneti tercih ettikleri için esnafımız mağdur oluyor" dedi.

"Zorunlu olmamasına rağmen pazara HES kodsuz kimseyi almıyoruz"

HES kodu olmaya hiç kimsenin pazara giremediğini, tüm esnafların HES kodunun da sisteme kayıt edildiğini dile getiren Sayın, şunları söyledi:

"Pazarımız virüsten oldukça korunaklı. Doğal havalandırmamız faal durumda. Normalde bize HES kontrolü zorunluğu gelmedi. Ama biz yine de herkesin HES kontrolünü yapıyoruz. Pazarda çalışan bütün esnafımızın da HES kodlarını kayıt altına alıp, sisteme kayıt ettik. Her gün de düzenli olarak kontrol ediyoruz. Giriş-çıkış kapı sayısını da 2'ye düşürdük. Girişlerde HES kodunun haricinde ateş, maske kontrolü ve dezenfektan kullanımını zorunlu kılıyoruz. İnsanlar pazarımıza güvenmemezlik yapmasınlar. Virüse karşı tüm tedbirlerimizi aldık." - SAMSUN

Yabancılar Çarşısı esnafının umudu vatandaş
Yabancılar Çarşısı esnafının umudu vatandaş
Yabancılar Çarşısı esnafının umudu vatandaş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Suluova TSO'dan vatandaşa çağrı: 'Alışverişi yerel esnaftan yapalım'
Suluova TSO'dan vatandaşa çağrı: "Alışverişi yerel esnaftan yapalım"
Yabancılar konutta pandemi dinlemedi; akıllı ve eşyalı ev istiyorlar
Yabancılar konutta pandemi dinlemedi; akıllı ve eşyalı ev istiyorlar
Gelecek Partisi esnaf için hükümete 8 maddelik öneride bulundu: Esnafı değil borcunu öteleyin
Gelecek Partisi esnaf için hükümete 8 maddelik öneride bulundu: Esnafı değil borcunu öteleyin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Pınar Altuğ Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Serdar Aziz Abdullah Avcı Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Aralık Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yabancılar Çarşısı esnafının umudu vatandaş - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 16:00:00. #1.14#
title