Yabancı ziyaretçiler Nisan'da arttı, ilk dört ayda azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yabancı ziyaretçiler Nisan'da arttı, ilk dört ayda azaldı

Yabancı ziyaretçiler Nisan'da arttı, ilk dört ayda azaldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler yıllık bazda, Nisan'da yüzde 3,162 artarken, yılın ilk dört aylık döneminde yüzde 35.64 azaldı.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler yıllık bazda, Nisan'da yüzde 3,162 artarken, yılın ilk dört aylık döneminde yüzde 35.64 azaldı.

Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Nisan'da yıllık yüzde 3,162 artışla 790 bin 687 kişiye yükseldi. Verilere göre 2019 Nisan'da Türkiye'ye 3.3 milyon kişi düzeyindeyken, pandeminin başı olan geçen yıl Nisan'da yalnızca 24 bin 238 yabancı ziyaretçi geldi.

Yılın ilk dört ayında da Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler yüzde 35.64 azalarak, geçen yılın aynı dönemindeki 4.26 milyon kişiden, 2.74 milyon kişiye geriledi. Türkiye'ye gelen turistler 2019 yılının ilk dört ayında ise 8.7 milyon kişiydi.Turizm Bakanlığı verilerine göre, Nisan'da Türkiye'ye turistler en çok, yüzde 19.75'e karşılık gelen 156 bin 133 kişi ile Rusya'dan, yüzde 9.84'e karşılık gelen 77 bin 835 kişi ile Ukrayna'dan, yüzde 6.85'e karşılık gelen 54 bin 135 kişi ile Almanya'dan geldi. Bu ülkeyi Bulgaristan ve İran izledi.Ocak - Nisan döneminde de Türkiye'ye turistler en çok, yüzde 20.12'ye karşılık gelen 552 bin 48 kişi ile Rusya'dan, yüzde 7.08'e karşılık gelen 194 bin 384 kişi ile İran'dan, yüzde 6.82'ye karşılık gelen 187 bin 29 kişi ile Ukrayna'dan geldi. Bu ülkeyi Almanya ve Bulgaristan izledi. (Tablo)

 


Yabancı ziyaretçiler Nisan'da arttı, ilk dört ayda azaldı
Yabancı ziyaretçiler Nisan'da arttı, ilk dört ayda azaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Murat Kurum Sedat Peker Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Murat Boz Hülya Avşar Deniz Çakır
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yabancı ziyaretçiler Nisan'da arttı, ilk dört ayda azaldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 15:44:46. #1.14#

title