Yabancı ziyaretçi sayısında baz etkisi
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Yabancı ziyaretçi sayısında baz etkisi

Yabancı ziyaretçi sayısında baz etkisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Mayıs ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı yılın aynı ayına göre yüzde 3038,83 artış göstererek 936 bin 282 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Mayıs ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı yılın aynı ayına göre yüzde 3038,83 artış göstererek 936 bin 282 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı mayıs ayı sınır istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3038,83 artış göstererek 936 bin 282 olarak gerçekleşti.

Pandemi kısıtlamalarının etkili olduğu 2020 Mayıs ayında 29 bin 829 turist Türkiye'ye giriş yapmıştı. Beş aylık dönemde yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,27 azalışla 3 milyon 680 bin 55 olarak gerçekleşti. 2019 yılının ocak-mayıs döneminde 12 milyon 757 bin 522 turist gelmişti. Geçen yılın aynı döneminde ise 4 milyon 292 bin 711 turist Türkiye'ye giriş yapmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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