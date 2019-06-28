Yabancı ziyaretçi sayısı Mayıs ayında 4 milyonu aştı

2019 yılı Mayıs ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,35 oranında bir artış göstererek 4 milyon 22 bin 254 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 yılı Mayıs ayı Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar verilerini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2019 yılı Mayıs ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,35 oranında bir artış göstererek 4 milyon 22 bin 254 oldu. Mayıs ayında ülkemize gelen 4 milyon 22 bin 254 yabancı ziyaretçinin 58 bin 228'i (yüzde 1.45) günübirlikçi oldu.

MAYIS AYINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN EN ÇOK GİRİŞ YAPTIKLARI SINIR KAPILARININ BAĞLI OLDUĞU İLLER SIRALAMASINDA İLK 5 İL ŞU ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ: Antalya yüzde 42,32 (1 milyon 702 bin 343 ) İstanbul yüzde 25,28 ( 1 milyon 16 bin 809 ) Muğla yüzde 10,09 ( 405 bin 647 ) Edirne yüzde 8,11 ( 326 bin 204 ) Artvin yüzde 4,91 ( 197 bin 597 )

2019 yılı Mayıs Ayında ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya yüzde 23,95 (963 bin 359) ile birinci, Almanya yüzde 10,20 (410 bin 374) ile ikinci, İngiltere yüzde 7,71 (310 bin 4) ile üçüncü sırada yer aldı.

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE YÜZDE 11,3'LÜK ARTIŞ 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artış kaydedildi.Bu dönemde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artış göstererek 12 milyon 757 bin 522 oldu.

Ocak-Mayıs döneminde ülkemize gelen yabancı ziyaretçinin 121 bin 616 (yüzde 0.95) günübirlikçi oldu.

BU DÖNEMDE ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN EN ÇOK GİRİŞ YAPTIKLARI SINIR KAPILARININ BAĞLI OLDUĞU İLLER SIRALAMASINDA İLK 5 İL ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI: İstanbul yüzde 42,45 (5 milyon 415 bin 906 ) Antalya yüzde 24,61 (3 milyon 139 bin 788 ) Edirne yüzde 10,93 (1 milyon 394 bin 964 ) Artvin yüzde 5,88 (749 bin 653 ) Muğla yüzde 4,43 (565 bin 254 )

2019 yılı Ocak - Mayıs döneminde ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya yüzde 13,12 (1 milyon 673 bin 652) ile birinci, Almanya yüzde 9,51 (1 milyon 213 bin 857) ile ikinci, Bulgaristan yüzde 7,70 (982 bin 717) ile üçüncü sırada yer aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA