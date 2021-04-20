Yabancı ziyaretçi sayılarında düşüş yaşandı

Turizm sektörü, seyahat ve alınan diğer tedbirler kapsamında 2020/2021 yılında Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörler arasında yer aldı.

Turizm sektörü, seyahat ve alınan diğer tedbirler kapsamında 2020/2021 yılında Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörler arasında yer aldı. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında da büyük düşüş yaşandı. Böylelikle ilk 2 ayda Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı 1 milyon 47 bin 763 oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, turizm istatistikleri belli oldu. Böylelikle 2021 yılının ilk 2 ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı sadece 1 milyon 47 bin 763 oldu. Bu rakam geçen yılın aynı ayları ile kıyaslandığında o zamanki rakamın 3 milyon 520 bin 547 olduğu saptandı. 2020 yılının tamamında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise 12 milyon 734 bin 297 olurken, bu rakam 2019 yılında 45 milyon 58 bin 286 olarak saptandı. Yıllara göre bakıldığında son 1 yıl içerisinde ziyaretçilerde düşüş yaşandığı kaydedildi.

Ajans Press, turizm ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl turizm ile alakalı basına 47 bin 581 haber yansıdığı tespit edildi. Haber içerikleri incelendiğinde ise yurt içi turizmin daha ön planda olduğu gözlendi. Yabancı ziyaretçilerle alakalı bu yıl çıkan haber adedi ise 8 bin 326 olurken, geçen yılın aynı döneminde bu rakamın 11 bin 251 olduğu belirlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı