Yabancı yolcu otobüste muavinin cep telefonunu çaldı Yabancı yolcu otobüste muavinin cep telefonunu çaldı -Durulan otobüste arama yapan polisler, yabancı yolcuyu gözaltına aldı Yolcu otobüsünde muavinin cep telefonunu çaldığı iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, yolcuların ihbarı üzerine gözaltına alındı.

Yabancı yolcu otobüste muavinin cep telefonunu çaldı

-Durulan otobüste arama yapan polisler, yabancı yolcuyu gözaltına aldı

DENİZLİ - Yolcu otobüsünde muavinin cep telefonunu çaldığı iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, yolcuların ihbarı üzerine gözaltına alındı.

Olay, Denizli-Acıpayam yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli'den Antalya'ya gitmek için otogardan yola çıkan otobüsün muavini cep telefonun şarjı bitmesi üzerine şarja taktı. İddialara göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir şahıs şarjda olan cep telefonunu aldı. Muavinin telefonunu almak için gittiği esnada telefonunu göremeyince durumu otobüs kaptanına bildirdi. O esnada seyir halinde olan otobüste yolculuk yapan Murat Cirit ise şahsın telefonu aldığını gördüğünü söyledi. Bunun üzerine otobüs yol kenarına çekilerek polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri şahsı gözaltına alırken muavin ise şikayetçi olması için karakola götürüldü.

"Rastgele denk geldik ve gördük"

Yabancı uyruklu şahsın muavine ait olan cep telefonunu aldığını gören Murat Cirit, "Ben yolcuyum, muavinle beraber giderken telefonunu şarja takmıştı ve beraber indik. Otobüse binince telefonunu göremedi. Yeni binen İran uyruklu yolcu telefonunu çaldı. Bizde rastgele denk geldik ve gördük. Yoksa telefon gitmişti yani. Şuan polis götürdü gerekeni yapacaklar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA