Yabancı yolcu otobüste muavinin cep telefonunu çaldı
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Yabancı yolcu otobüste muavinin cep telefonunu çaldı

Denizli'den Antalya'ya gitmek için yola çıkan otobüste yabancı uyruklu bir yolcunun muavinin şarja taktığı cep telefonunu çaldığı iddia edildi.

Yabancı yolcu otobüste muavinin cep telefonunu çaldı
21.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:57

Denizli'den Antalya'ya gitmek için yola çıkan otobüste yabancı uyruklu bir yolcunun muavinin şarja taktığı cep telefonunu çaldığı iddia edildi. Olaya şahit olan yolcuların ihbarı üzerine durdurulan otobüsteki şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Denizli-Acıpayam yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli'den Antalya'ya gitmek için otogardan yola çıkan otobüsün muavini cep telefonunu şarjı bitmesi üzerine şarja taktı. İddialara göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir şahıs şarjda olan telefonu aldı. Muavin telefonunu bıraktığı yerde bulamayınca durumu otobüs kaptanına bildirdi. O esnada yolculardan Murat Cirit, bir şahsın telefonu aldığını gördüğünü söyledi. Bunun üzerine otobüs yol kenarına çekilerek, polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri şahsı gözaltına alırken, muavin de şikayette bulunmak için karakola gitti.

"Rastgele denk geldik ve gördük"

Yabancı uyruklu şahsın muavine ait olan cep telefonunu aldığını gördüğünü söyleyen Murat Cirit, "Ben yolcuyum, muavinle beraber giderken telefonunu şarja takmıştı ve beraber indik. Otobüse binince telefonunu göremedi. Yeni binen İran uyruklu yolcu telefonunu çaldı. Bizde rastgele denk geldik ve gördük. Yoksa telefon gitmişti yani. Şu an polis götürdü, gerekeni yapacaklar" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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