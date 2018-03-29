Yabancı Yatırımcının Hisse ve Tahvil Portföyü 260.1 Milyon Dolar Arttı

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyü 23 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya göre toplam 260.1 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası'nın verilerine göre bu dönemde, yurt dışında yerleşiklerin DİBS piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 234.4 milyon dolar, hisse portföyü de net 25.7 milyon dolar arttı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 23 Mart haftası itibarıyla 30.03 milyar dolardan 30.12 milyar dolara yükseldi.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku ise 23 Mart haftası itibarıyla 52.15 milyar dolardan 51.24 milyar dolara geriledi. - İstanbul