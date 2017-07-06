Yabancı Yatırımcının Hisse-tahvil Portföyü 235.7 Milyon Dolar Arttı

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyü geçen hafta toplam 235.7 milyon dolar arttı.



Merkez Bankası'nın verilerine göre, bu dönemde yabancı yatırımcının DİBS portföyü piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 187.7 milyon dolar, hisse portföyü de net 48 milyon dolar arttı.



Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 30 Haziran haftası itibarıyla 31.7 milyar dolara, hisse senedi stoku da 48.75 milyar dolara yükseldi. - İstanbul