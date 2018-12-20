Yabancı Yatırımcının Dibs-hisse Portföyü 133.5 Milyon Dolar Azaldı

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyü, bir haftada toplam 133.5 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası verilerine göre 14 Aralık haftasında, yabancı yatırımcıların DİBS portföyü, piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 63.2 milyon dolar azaldı.

Buna göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü de aynı haftada 70.3 milyon dolar azaldı. - İstanbul

Kaynak: DHA