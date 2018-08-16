Yabancı Yatırımcılardan Albayrak'la Telekonferansa Yoğun İlgi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün yabancı yatırımcılarla telekonferans yoluyla gerçekleştireceği görüşmeye gün sonu itibarıyla 3 bin 783 katılım talebi geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün telekonferans yoluyla gerçekleştireceği görüşmeye yabancı yatırımcılardan yoğun ilgi geldi. Dün 3 bin olarak açıklanan telekonferansa katılacak olan yatırımcı sayısı, bugün 4 bine yükseldiği belirtildi. Söz konusu telekonferans bugün Türkiye saatiyle 16.00'da gerçekleşecek.

Buluşma, Bakan Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla ilk kez telekonferans görüşmesi gerçekleştirecek olması ve son ekonomik gelişmelerin ardından küresel yatırımcılara mesajlarını doğrudan iletecek olması nedeniyle önemli olduğu kaydediliyor. - İSTANBUL