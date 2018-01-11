Yabancı Yatırımcılar Balıkesir İçin Kolları Sıvadı

Yabancı yatırımcılar Balıkesir için kolları sıvadı

BALIKESİR - Farklı ülkelerden gelen yabancı yatırımcılar Balıkesir'i ziyaret etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun davetlisi olarak farklı ülkelerden Balıkesir'e gelen yatırımcılar Başkan Kafaoğlu ile buluştu. Yatırımcılara bilgi veren Kafaoğlu, Balıkesir'in her geçen gün büyüdüğüne dikkat çekerek "Önce gelip yatırım yapan kazanmış olacak" dedi.

Yabancı yatırımcılar Balıkesir'e geldi. Farklı ülkelerden Balıkesir'e gelen yatırımcılarla bir araya gelen Başkan Kafaoğlu konuklarına Balıkesir'i tanıttı. Bir otelin toplantı salonunda gerçekleşen tanıtım toplantısı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs açıklamasının yer aldığı video ile devam eden tanıtım toplantısında 50'ye yakın iş adamına Balıkesir'in cazibe merkezi olduğunu söyleyen Kafaoğlu, "Balıkesir Türkiyeyi doyuran bir il. Balıkesir tarım ve hayvancılığın başşehri. Balıkesir iki tane denizi, jeotermal kaynakları, dağları ve ovalarıyla tam bir yaşanacak turizm şehri. Yatırım yapmak isteyen, Balıkesir'de pozisyon almak isteyen herkes acele etmeli. Yarın çok geç olabilir. Çünkü artık Balıkesir, büyükşehir olduktan sonra keşfedildi. Bu zamana hakikatten bu güzellikleriyle, bu zenginlikleriyle keşfedilememişti. Tanıtımı, reklamı, lansmanı yapılmamıştı. Bundan sonra Balıkesir'de iş adamlarımızla, bürokratlarımız ve sivil toplum örgütlerimizle beraber Balıkesir'in önemini, Balıkesir'in taşıdığı değerleri hak ettiği yeri alma noktasında hareket edeceğiz. Bu gayretimizin sonucunda plakası gibi Türkiye'nin 10 numaralı ili olacak" dedi.

Balıkesir'in artık odak bir şehir olduğunu dile getiren Kafaoğlu, "Balıkesir bütün otoyolların kesiştiği bir şehir. Türkiye'nin Dünya'daki en büyük 10 yatırımından birisi olan İstanbul - İzmir otoyolu Balıkesir'den geçiyor. Yine Çanakkale Boğaz köprüsünden sonra geçecek yol Balıkesir'den geçiyor. Tren ulaşımlarımız, limanlarımız, hava alanlarımız var. İki tane hava limanı olan nadir illerden birisiyiz. Bu kadar güzellikleri ve bu kadar ulaşım imkanları olan bir ile tabii ki yatırım yapmak cazip" dedi.

Başkan Kafaoğlu'nun konuşması sonrası davetlilere Balıkesir'in tanıtım videosu izlettirildi. Tanıtım toplantısı, Ekonomi Bakanlığı uzmanları Ali Can Kahya ve Ferdi Yayla ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz, Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula ve branşında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilen sunum ve konuşmaların ardından sona erdi.

Yabancı iş adamları Balıkesir Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaları da inceleyerek ardından körfez bölgesine incelemelerde bulunmak üzere yola çıktı.