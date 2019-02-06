Yabancı Yatırımcı Borsada 2019'a "İştahlı" Başladı

BEKİR GÜRDAMAR - Borsa İstanbul'da ocak ayında net 798 milyon dolarlık hisse senedi alımı yapan yabancı yatırımcı, böylece 2017'den bu yana en yüksek tutarlı alımını gerçekleştirdi.



AA muhabirinin Borsa İstanbul verilerinden derlediği bilgilere göre, Borsa İstanbul'da ocak ayında yabancı yatırımcıların net alımı, 798 milyon dolarla Ocak 2017'den bu yana en yüksek seviyeye işaret etti. 2017'nin ocak ayında net 816 milyon dolarlık alım yapan yabancı yatırımcılar, bugüne kadar net alım açısından bu seviyelere yaklaşamamıştı.

2018'in tamamında 2 milyar doların üzerinde net satış yapan yabancı yatırımcılar, 2019'un ilk ayında artan küresel risk iştahının etkisiyle Borsa İstanbul'da güçlü bir şekilde alım tarafına geçtiler.

Yabancı yatırımcıların ocakta en çok tercih ettiği hisseler arasında bankalar öne çıkarken, Türk Hava Yolları (THY) en fazla satış yaptıkları hisse oldu.

Borsa İstanbul'da 2018'de yüzde 43,33 değer kaybeden BIST 100 endeksi, ocakta yabancı yatırımcı alımlarının katkısıyla TL bazında yüzde 14,03, dolar bazında ise yüzde 16,85 yükseldi. Böylelikle son 22 yılın en iyi ocak ayı performansını gösteren BIST 100 endeksi, 2018'deki kayıplarının önemli bir kısmını da telafi etmiş oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) 2018'in son toplantısında başlayan ve Fed yetkililerinin açıklamaları ile devam eden para politikasında gevşeme sinyallerinin, yatırımcılardaki risk iştahını artırdığını belirterek, bunun da başta Türkiye olmak üzere gelişmekte olan ülke varlıklarına pozitif yansıdığını söyledi.

Fed'in 30 Ocak'taki toplantısında beklentiler doğrultusunda faizleri değiştirmemesi ve faiz değişikliklerinde "sabırlı olacağız" ifadesini kullanması ile yabancı yatırımcının beklentilerinin şimdilik gerçekleştiğini, bu yüzden şubat ayının ilk günlerinde kar satışlarının görüldüğünü kaydeden analistler, orta vadede ise pozitif seyrin sürmesinin beklendiğini vurguladı.

Yabancılar ocakta en çok Akbank hissesi aldı

Akbank, 104 milyon dolarla ocakta yabancı yatırımcıların en fazla tercih ettiği hisse senedi oldu. Yabancı yatırımcıların en fazla satış yaptıkları pay piyasaları sıralamasında ise THY, 141,8 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde yabancı yatırımcıların en fazla alım yaptığı hisse senetlerinde Akbank'ı, 83,9 milyon dolar ile Yapı Kredi, 78,1 milyon dolar ile Petkim, 72,1 milyon dolar ile Türk Telekom, 66,7 milyon dolar ile Garanti Bankası ve 62,1 milyon dolar ile İş Bankası (C) izledi.



Yabancı yatırımcı tarafından THY'nin ardından ocakta en fazla satışın yapıldığı hisse senetleri ise 23,1 milyon dolar ile Koza Anadolu Metal, 8,3 milyon dolar ile Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 3,3 milyon dolar ile Soda Sanayi ve 2,5 milyon dolar ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Bedelli sermaye artırımı nedeniyle geçici bir süre için açılan Akbank rüçhan kuponu sırasında da yabancı yatırımcıların 24,2 milyon dolarlık satış gerçekleştirmesi dikkati çekti.

Kaynak: AA