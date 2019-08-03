Yabancı uzmanlardan Xinjiang'a övgü

Yabancı konuklar, Urumçi'deki Büyük Pazar, Baida Camii, ve Xinjiang Müzesi ile Turfan'da Karız Kültür Parkı, Antik Ya'erhu Kenti gibi çok sayıda yeri gezerek, yerel halkla samimi iletişim kurdu. Uzmanlar, Xinjiang'daki din çalışmaları ve mesleki eğitim merkezleri hakkında da bilgi edindiler.

Fransız Schiller Enstitüsü uzmanı ve Strategic Early Warning dergisi muhabiri Rutte Anbeidon, Xinjiang'da meydana gelen terör olayları konulu sergiyi gezdikten sonra, "Dünyada böyle çirkin ve acımasız eylemlere izin veren herhangi bir din veya ahlak olamaz. Terörizm, insanoğlunun ortak düşmanı. Bu düşmana el birliğiyle ağır bir darbe indirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Xinjiang'da 3 yıldır terör olaylarının meydana gelmediğini hatırlatarak bunun son derece iyi bir haber olduğunu söyleyen Anbeidon, mesleki eğitim merkezindeki izlenimlerini de anlattı. Anbeidon, "Kursiyerler, merkezlerde mesleki beceri kazanmaya çalışırken, müzik, resim ve Çin'in hat sanatı gibi hobi programlarına da katılabiliyorlar. Bu imkânlar, Schiller'in 'güzellikle özgürlüğe kavuşulabileceği' düşüncesi ile örtüşüyor. "

İtalya Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi'nden Francesca Manenti, Xinjiang gezisi sırasında verdiği demeçte, sürekli gelişen ve hoşgörülü bir Xinjiang gördüğüne dikkat çekti. Xinjiang'ın yaşadığı terör acısının Avrupa'nın birkaç yıl önce yaşadığı durum ile aynı olduğunu söyleyen Manenti, terörün tüm dünya ülkelerini tehdit ettiğini, dolayısıyla bu tehditle ortaklaşa başa çıkılması ve aynı zamanda daha kapsayıcı bir dünyanın kurulması gerektiğini vurguladı.

Turfan kentindeki mesleki eğitim merkezini gezen yabancı uzmanlar, kursiyerlerin durumu hakkında da bilgi aldı.

Polonya'nın önde gelen sivil toplum örgütlerinden Polish House'in yönetim kurulu üyesi Adam Ludwichak, "Merkezde her çeşit donanım ve tesis bulunuyor, kursiyerlerle yaptığım görüşmelerde onların burada olmaktan büyük sevinç duyduklarını anladım. Nitekim gerçekler rivayetleri püskürtür, duyduklarınıza değil, gördüklerinize inanın. "

Rusya Bilimler Akademisi Uzakdoğu Enstitüsü Başkan Yardımcısı Andrei Ostrovsky ise Xinjiang'ı birçok kez ziyaret etti. Ostrovsky son ziyaretinde yaptığı değerlendirmede, "Xinjiang halkı misafirperver ve dayanışma içinde. Yabancılara dostane davranıyorlar. Gezdiğim bütün yerlerde çeşitli etnik gruplara mensup vatandaşların yüzlerinin güldüğünü sıkça gördüm." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler