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Yabancı uyrukluların kavgasını esnaf ayırdı

Yabancı uyrukluların kavgasını esnaf ayırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki yabancı uyruklu şahıs arasında çıkan kavga esnafın araya girmesiyle son buldu.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki yabancı uyruklu şahıs arasında çıkan kavga esnafın araya girmesiyle son buldu.

Adapazarı ilçesi Şal Sokak'ta meydana gelen olayda, iki yabancı uyruklu şahıs arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Tekme tokat birbirlerine giren yabancı uyrukluların kavgasını, sokakta esnaflık yapan vatandaşlar ayırdı. Esnafın araya girmesine rağmen birbirlerine vurmaya çalışan yabancı uyruklular daha sonrasında olay yerinden uzaklaştı. - SAKARYA

Yabancı uyrukluların kavgasını esnaf ayırdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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