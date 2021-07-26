Yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacak

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyrukluların belediyenin bazı hizmetlerinden 10 kat fazla ücret ödeyerek faydalanması yönünde karar alınacağını söyledi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyrukluların belediyenin bazı hizmetlerinden 10 kat fazla ücret ödeyerek faydalanması yönünde karar alınacağını söyledi.

Özcan, düzenlediği basın toplantısında, kentte yaşayan yabancı uyruklularla ilgili yeni bir karar aldıklarını ifade etti.

Daha önce aldıkları karar doğrultusunda yabancı uyruklulara belediyeden yapılan yardımları kestiklerini anımsatan Özcan, "Yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. İş yeri ruhsatı vermiyorsun gitmiyorlar. Bundan sonra yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta Belediye Meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa su fiyatlarına ve katı atık ücretlerine başta olmak üzere farklı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu, aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat da katı atık vergisine zam yapacağız." dedi.

Özcan, bunu yabancı uyrukluların kentten ayrılması ve kendi ülkelerine gitmesi için yaptıklarını savunarak, "Bu misafirlik uzadı artık diyoruz. Elimde yetki yok ki zorla zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Bir ara Tayyip Bey sinirlendi. Sayın Cumhurbaşkanı, 'Sınırları açıyorum.' dedi. Biz otobüsler dolusu insan gönderdik. Şimdi de göndermeye hazırız. Hazır Esad da istiyor işte, 'Gönderin benim vatandaşlarımı.' diyor. Gönderelim gitsin. Daha ne kadar taşıyacağız bu yükü?" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yaşayan yabancı uyrukluların askerlik yapmadığını, vergi ödemediğini hatta yardım aldığını iddia eden Özcan, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin yoksulları yatağa aç girecek ama sen markalı spor ayakkabından taviz vermeyeceksin. Benim alamadığım spor ayakkabılarıyla dolaşan göçmenler var. Bunlar nasıl göçmen? Bütün yabancı uyruklulara bu zammı yapacağız. Zaten bunların yüzde 99'u da malum kesimden oluyor. Bu kararların ardından bazılarının dava açacağını biliyorum. Gitsinler dava açsınlar. Ben hukukçuyum. Aldığım kararın gerekçesini de sebebini de söylüyorum. Yine biliyorum ki bu açıklamamdan sonra müfettişler gelecek. Birileri hakkımda suç duyurusundan bulunacak, insan haklarından bahsedecek, bana 'faşist' diyecek. Hiç umurumda değil. Ben halkın tercümanıyım. Biz bu şikayetleri her gün alıyoruz. Karar iptal edilirse tekrar karar alırız."

Yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacak
Yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacak
Yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacak
Yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Mustafa Demir Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Can Bartu Aytaç Kara Gedson Fernandes Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 17:09:46. #1.14#

title