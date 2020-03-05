Yabancı uyrukluları darp iddiasına 4 gözaltı
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Yabancı uyrukluları darp iddiasına 4 gözaltı

Samsun'da yabancı uyruklular saldırarak darp ettikleri iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

05.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:03
Yabancı uyrukluları darp iddiasına 4 gözaltı

'da yabancı uyruklular saldırarak darp ettikleri iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu vatandaşlara sokakta saldırarak darp ettikleri iddia edilen T.Y., R.D., S.B. ve A.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Polisteki işlemleri tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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