Yabancı uyrukluları darp eden 3 kişi tutuklandı
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Yabancı uyrukluları darp eden 3 kişi tutuklandı

Samsun'da yabancı uyruklulara saldırarak darp ettikleri iddia edilen 3 kişi mahkemece tutuklandı.

05.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:58
Yabancı uyrukluları darp eden 3 kişi tutuklandı

'da yabancı uyruklulara saldırarak darp ettikleri iddia edilen 3 kişi mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyruklu vatandaşlara sokakta saldırarak darp ettikleri iddia edilen T.Y., R.D., S.B. ve A.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Polisteki işlemleri tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren R.D. serbest bırakılırken, savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen T.Y., S.B. ve A.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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