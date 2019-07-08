Yabancı uyruklular da çözüm için KDK'ya başvurdu

KAMU Denetçiliği Kurumu'na (KDK), 2019'un ilk 6 ayında 10 bin 703 vatandaş başvurdu. KDK'ya yapılan başvurulardan 578'inin Türkiye'de yaşayan yabancılara ait olduğu belirtildi. Yabancılar arasında en çok başvuru yapanların Ruslar olduğu belirtildi.

Vatandaşın idareyle olan sorunlarını mahkemeye gitmeden çözebilmesi için 2012 yılında kurulan KDK, kurulduğu günden bu yana 70 binden fazla vatandaştan şikayet başvurusu aldı. Eğitimden yerel yönetimlere, vergiden cezaevlerine, kamu personel rejiminden çocuk sorunlarına kadar birçok alanda yapılan başvuruyu çözüme kavuşturan KDK'ya, 2019 yılının ilk 6 ayında ise 10 bin 703 vatandaş başvuruda bulundu, bu başvurulardan 578'i, Türkiye'de yaşayan yabancılara ait. Yabancı uyrukluların yaptığı başvurular arasında ilk sırayı Rusların aldığı, İtalya ve Suriye kökenlilerin de Rusları takip ettiği bildirildi.

Kuruma birbirinden ilginç başvurular da geldi. Türk vatandaşlığını kazandıktan sonra soyadı kayıtlara yanlış geçirildiği için KDK'ya başvuran İtalya uyruklu Carlo de Vincentiis, nüfus kaydına 'Devincentiis' olarak işlenen soyadı ile ilgili maddi hatanın düzeltilmesini istedi. Eşinin ve kızının soyadlarının da söz konusu yanlış soyadıyla değiştirildiğini belirten İtalyan başvurucu, idareye kanıt olarak İtalyan makamlarının verdiği doğum belgesini sundu.

'TAPU KAYIT BELGESİ İÇİN ÜCRET ALINMASIN'

İstanbul'dan Recep Ç. ölen babasının üzerine kayıtlı tapu bilgilerini öğrenmek üzere gittiği Tapu Müdürlüğü'nü KDK'ya şikayet etti. Memurların her tapu kayıt belgesi için 51 lira 50 kuruş talep ettiğini belirten vatandaş, ödenen bu bedel karşılığında sadece bilgisayarda kayıtlı olan bilgilerin verildiğini, benzer işlemlerin diğer kamu kuruluşlarında, örneğin nüfus müdürlüklerinde bedelsiz yapıldığını ifade etti ve tapu kayıt belgelerinin ücretsiz olarak verilmesi talebinde bulundu.

'PERON YOKSA TRENLER NASIL DURDU?'

Ankara'dan başvuran Murat D. ise, Ankara - Eskişehir ve Ankara - İzmir tren seferleri ile ilgili ücretlendirmeden şikayette bulunurken, bazı istasyonlar arasındaki mesafenin aynı olduğunu, ancak ücretlendirmenin farklı yapıldığını öne sürdü, bu duruma Ankara - Yunus Emre istasyonları arasındaki 1 saat 56 dakikalık yolculuk için 17 lira, Soma - İzmir arasındaki 3 saatlik yolculuk için 14 lira bilet fiyatı alınmasını örnek gösterdi. Trenin eskiden olduğu gibi yine Sazak istasyonunda da durmasını isteyen vatandaş başvurusunda, "CİMER üzerinden yaptığım başvuruda, 'peron yok, tren durmuyor' cevabı



Kaynak: DHA

- Ankara