Yabancı uyruklular arkadaşlarını gasp edip sosyal medyada paylaştılar

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Bayrampaşa'da yabancı uyruklu 9 kişiyi ellerini bağlayarak gasp ettikten sonra gasp anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Pakistanlı şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 4 Ocak günü Bayrampaşa Orta Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı adreste ikamet eden 9 yabancı uyruklu şahıs, tanımadıkları yabancı uyruklu 6 şüpheli tarafından ikamet ettikleri evde elleri bağlanarak rehin alındı. Şüpheliler silah zoruyla 9 cep telefonu, yaklaşık 6 bin lira para ve sırt çantasını gasp etti. Aynı adreste kaldıkları yabancı uyruklu şahısları gasp eden şüpheliler, o anları sosyal medyadan paylaştı. Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, o anların paylaşılması üzerine harekete geçti. Ekipler, bahse konu adresin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Sosyal medya hesaplarında yapılan çalışmalar sonucunda ise şüphelilerin ikamet adreslerinin Bağcılar olduğu tespit edildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tespit edilen adrese yapılan operasyonda 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak, müştekilere ait oldukları tespit edilen 1 adet telefon, sırt çantaları ve kıyafetler ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Ö.S. ve F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Sema Demir - İrem Demir/İHA)