Yabancı uyruklu yolcuların tahliyeleri devam ediyor KORONAVİRÜS nedeniyle uçuşların iptal olmasının ardından Türkiye'de kalan yabancı uyrukluların tahliye uçuşlarıyla ülkelerine dönmeleri devam ediyor.

KORONAVİRÜS nedeniyle uçuşların iptal olmasının ardından Türkiye 'de kalan yabancı uyrukluların tahliye uçuşlarıyla ülkelerine dönmeleri devam ediyor. İstanbul Havalimanı'ndan İran, Özbekistan , Fas, Libya gibi ülkelere özel havayolu şirketleri tahliye uçuşları düzenleniyor.

Salgın nedeniyle yurt dışı seferlerine ara verilmesinin ardından Türkiye'de kalan yabancı uyruklu yolcular ülkelerine dönüyor. Günlük olarak icra edilen tahliye seferleriyle ülkelerine giden yabancı uyruklu yolcular, termal kamera ile vücut ısıları kontrol edildikten sonra işlemleri için İstanbul Havalimanı'na giriş yapıyorlar. Görevliler, check-in sırasında yolcuların sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu arada bazı yolcuların salgın nedeniyle özel koruyucu kıyafet giydikleri görüldü.

İRAN, ÖZBEKİSTAN VE FAS'A TAHLİYE UÇUŞLARI DÜZENLENİYOR

Tahliye için düzenlenen özel seferleri yapan uçaklar, yolcusuz olarak İstanbul Havalimanı'na iniş yapıyor, yolcular, bu uçaklarla ülkelerine gidiyor. Bu kapsamda 157 İranlı yolcu Aseman Havayolları'na ait uçakla dün akşam saatlerinde Tahran'a giderken, bugün de Özbekistanlı yolcular tahliye seferleriyle ülkelerine döndü.

YOLCULAR ÜLKELERİNE DÖNDÜKLERİ İÇİN MUTLU

Özel tahliye seferleriyle Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e giden yolculardan Muhammed Kasım, "Türkiye'de öğrenciyim ve 4 yıldır buradayım. Koronavirüs nedeniyle biraz burada mahsur kaldık. Bizim devletimiz sağ olsun. Öğrencilere ayrıcalık tanıdı ve charter uçuşlar ayarladılar. İlk önce bilet için sıraya girdik. Sıramız gelince bizi aradılar. Gelip biletimizi aldık. Salgın nedeniyle aileme bulaştırmamak için özel koruyucu kıyafet giydim" dedi. Yolculardan Olloyor Togay ise, "3 aydır memleketime gitmek için bu seferi bekliyorum. Bugün aileme özlemime kavuşacağım. Koronavirüs nedeniyle 3 ay çalışamadım evde karantinada kaldım" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA