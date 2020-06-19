Yabancı uyruklu yolcuların tahliyeleri devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yabancı uyruklu yolcuların tahliyeleri devam ediyor

KORONAVİRÜS nedeniyle uçuşların iptal olmasının ardından Türkiye'de kalan yabancı uyrukluların tahliye uçuşlarıyla ülkelerine dönmeleri devam ediyor.

Yabancı uyruklu yolcuların tahliyeleri devam ediyor
19.06.2020 12:36 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:28
KORONAVİRÜS nedeniyle uçuşların iptal olmasının ardından Türkiye'de kalan yabancı uyrukluların  tahliye uçuşlarıyla ülkelerine dönmeleri  devam ediyor. İstanbul Havalimanı'ndan İran, Özbekistan, Fas, Libya gibi ülkelere özel havayolu şirketleri tahliye uçuşları düzenleniyor.

Salgın nedeniyle yurt dışı seferlerine ara verilmesinin ardından Türkiye'de kalan yabancı uyruklu yolcular ülkelerine dönüyor. Günlük olarak icra edilen tahliye seferleriyle ülkelerine giden yabancı uyruklu yolcular, termal kamera ile vücut ısıları kontrol edildikten sonra işlemleri için İstanbul Havalimanı'na giriş yapıyorlar. Görevliler, check-in sırasında yolcuların sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu arada bazı yolcuların salgın nedeniyle özel koruyucu kıyafet giydikleri görüldü.

İRAN, ÖZBEKİSTAN VE FAS'A TAHLİYE UÇUŞLARI DÜZENLENİYOR

 Tahliye için düzenlenen özel seferleri yapan uçaklar, yolcusuz olarak İstanbul Havalimanı'na iniş yapıyor,  yolcular, bu uçaklarla ülkelerine gidiyor. Bu kapsamda 157 İranlı yolcu Aseman Havayolları'na ait uçakla dün akşam saatlerinde Tahran'a giderken, bugün de Özbekistanlı yolcular tahliye seferleriyle ülkelerine döndü.

YOLCULAR ÜLKELERİNE DÖNDÜKLERİ İÇİN MUTLU

Özel tahliye seferleriyle Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e giden yolculardan Muhammed Kasım, "Türkiye'de öğrenciyim ve 4 yıldır buradayım. Koronavirüs nedeniyle biraz burada mahsur kaldık. Bizim devletimiz sağ olsun. Öğrencilere ayrıcalık tanıdı ve charter uçuşlar ayarladılar. İlk önce bilet için sıraya girdik. Sıramız gelince bizi aradılar. Gelip biletimizi aldık. Salgın nedeniyle aileme bulaştırmamak için özel koruyucu kıyafet giydim" dedi. Yolculardan  Olloyor Togay ise, "3 aydır memleketime gitmek için bu seferi bekliyorum. Bugün aileme özlemime kavuşacağım. Koronavirüs nedeniyle 3 ay çalışamadım evde karantinada kaldım" diye konuştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Haber
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Haber
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı Haber
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbar edildi! AFAD çalışma başlattı
Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbar edildi! AFAD çalışma başlattı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada
Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi
Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum
Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
Hindistan'da 1 kişiyi öldürüp, 249 kişiyi yaralayan alkolik maymuna ömür boyu hapis cezası
Hindistan'da 1 kişiyi öldürüp, 249 kişiyi yaralayan alkolik maymuna ömür boyu hapis cezası
Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihi için el sıkıştı
Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihi için el sıkıştı
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Sıla Seda Sayan Bülent Ersoy Kerimcan Durmaz
Spor Bülent Uygun Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Ankara
Şu an buradasınız: Yabancı uyruklu yolcuların tahliyeleri devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 13:34:51. #1.15#
title