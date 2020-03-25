Yabancı uyruklu vatandaşları taşıyan otobüsün kaza anı kamerada
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Sakarya, 3. Sayfa

Yabancı uyruklu vatandaşları taşıyan otobüsün kaza anı kamerada

Yabancı uyruklu vatandaşları taşıyan otobüsün kaza anı kamerada Sürücülerin dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu oluşan kazalar yürekleri ağza getirdi Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Ocak ayında yabancı uyruklu yolcuları taşıyan otobüsün, tıra arkadan çarpması Kent Güvenliği Yönetim...

25.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:49
Yabancı uyruklu vatandaşları taşıyan otobüsün kaza anı kamerada

Yabancı uyruklu vatandaşları taşıyan otobüsün kaza anı kamerada

Sürücülerin dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu oluşan kazalar yürekleri ağza getirdi

SAKARYA - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Ocak ayında yabancı uyruklu yolcuları taşıyan otobüsün, tıra arkadan çarpması Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kamerasına yansıdı.

Sakarya'da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına, şehir genelinde yaşanan trafik kazaları yansıdı. Ocak ayında Arifiye ilçesinde D-650 karayolu terminal mevkinde yabancı uyruklu yolcuları taşıyan otobüsün, tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralanmıştı. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 6 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Toyota İlk Yardım Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı. Yaşanan trafik kazası Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızlı gelen otobüsün dönüş yapacak olan tıra arkadan çarpması gözüküyor.

Öte yandan bir diğer kaza ise Serdivan ilçesi Serdivan Caddesi üzerinde meydana geldi. İkinci kazada otomobilin kapısını dikkatsizce açan sürücü otomobil kapısını motosikletli gençlere vurması gözüküyor.

Yabancı uyruklu vatandaşları taşıyan otobüsün kaza anı kamerada

Kaynak: İHA

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Yabancı uyruklu vatandaşları taşıyan otobüsün kaza anı kamerada

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