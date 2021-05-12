Yabancı uyruklu vatandaşlardan Filistin'de yaşanan zulme protesto

Yabancı uyruklu vatandaşlardan Filistin'de yaşanan zulme protesto Arnavutköy'de onlarca kişi Filistin'de yapılan zulme tepki çekmek amacıyla yürüyüş ve araç konvoyu düzenledi.

Yabancı uyruklu vatandaşlardan Filistin'de yaşanan zulme protesto

İSTANBUL - Arnavutköy'de onlarca kişi Filistin'de yapılan zulme tepki çekmek amacıyla yürüyüş ve araç konvoyu düzenledi. Yabancı uyruklu vatandaşların yoğunlukta olduğu grup ilçenin bir çok mahallesinde araçlar ve yaya olarak protesto yaptı, sloganlar attı.

Filistin'de yaşanan saldırı ve zulmü protesto etmek için çoğunluğunu yabancı uyruklu vatandaşların oluşturduğu grup yürüyüş ve araç konvoyu düzenledi. Düzenlenen konvoy ve yürüyüşte "Kahrolsun İsrail", "Kudüs bizimdir bizim kalacak" sloganları sık sık atıldı. Konvoy ve yürüyüş ilçenin bir çok mahallesinde dolaştıktan sonra Şirindere Mahallesinde yapılan duanın ardından ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK