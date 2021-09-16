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Yabancı uyruklu uyuşturucu tacirine 8 yıl 4 ay hapis cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yabancı uyruklu uyuşturucu tacirine 8 yıl 4 ay hapis cezası

Kayseri'de üzerinde 370 adet uyuşturucu hap bulunan ve bu nedenle 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan yargılanan yabancı uyruklu sanığa 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezası verildi.

Kayseri'de üzerinde 370 adet uyuşturucu hap bulunan ve bu nedenle 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan yargılanan yabancı uyruklu sanığa 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezası verildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık R.S. ve avukatı hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, toplanan delillerin ve belgelerin sanık R.S.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını açık bir şekilde gösterdiğini söyleyerek, sanığın 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Mütalaayı kabul etmeyen sanık R.S.; "Ben uyuşturucu madde kullanıyorum. Ancak ticaretini yapmıyorum. Üzerimde çıkan 370 adet hap benim, uyuşturucu maddeyi bırakmakta kullandığım haplar. Ben kardeşimle yaşıyorum. O gün de hapların hepsinin üzerimde olmasının sebebi kardeşimle kavga etmiştim ve kalacak başka bir yer arıyordum. O nedenle hapların hepsini üzerime aldım. Bu ilaçları bana annem gönderdi. Ben bu durumdan kurtulmak için birçok yol denedim ve asla ticaret yapmadım. Ben beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık R.S.'ye 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezası verdi.

Olay

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Tarsus Sokak'ta 8 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen olayda, R.S yolda yürüdüğü sırada polis ekipleri tarafından şüpheli görülerek durduruldu. Kimlik sorgulaması yapıldıktan sonra üzeri aranan R.S.'dan 370 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan R.S. sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği Kayseri Adliyesinde ifadesinin alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

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Haber: Yabancı uyruklu uyuşturucu tacirine 8 yıl 4 ay hapis cezası - Haberler
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