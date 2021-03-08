Yabancı uyruklu uyuşturucu tacirine 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin TL adli para cezası

Kayseri'de ikametinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi, alüminyum folyo bulunan, yabancı uyruklu sanığa 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin TL para cezası verildi.

Kayseri'de ikametinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi, alüminyum folyo bulunan, yabancı uyruklu sanığa 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin TL para cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 4.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık T.E Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistem (SEGBİS) ile katılırken sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Yeminli tercüman eşliğinde savunmasını veren sanık T.E, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Benim uyuşturucuyu alıp satacak kadar maddi durumum bile yok. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık T.E.'ye 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin TL adli para cezası verilmesine hükmetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı