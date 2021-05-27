Yabancı uyruklu uyuşturucu taciri tutuklandı
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Yabancı uyruklu uyuşturucu taciri tutuklandı

Yabancı uyruklu uyuşturucu taciri tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yalova Emniyeti tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova Emniyeti tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda 27 gram metamfetamin, 1 kök Hint keneviri bitkisi, hassas terazi ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu K.M.K.A.'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Polis teknik ve fiziki takip sonucu, zanlının İstanbul ve çevre illerden temin ettiği uyuşturucu maddeleri sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullanan kişilere satışını yaptığını tespit etti.

K.M.K.A. ile hareket ettikleri değerlendirilen M.A ile D.Y. isimli kadın şahsın bindikleri taksiyi durduran polis 3 kişiyi gözaltına aldı.

Narkotik dedektör köpeklerinin de katılımları ile şüphelilerin ikametgah ve araçlarında yapılan aramalarda 27 gram metamfetamin, 1 kök Hint keneviri bitkisi, hassas terazi, kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 10 adet fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan mahkemeye çıkarılan zanlılardan K.M.K.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer iki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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