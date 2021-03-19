Yabancı uyruklu uyuşturucu taciri tutuklandı
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Yabancı uyruklu uyuşturucu taciri tutuklandı

19.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:41
Yabancı uyruklu uyuşturucu taciri tutuklandı

Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonrasında yabancı uyruklu bir şüpheli yakalandı.

Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonrasında yabancı uyruklu bir şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında yabancı uyruklu şüpheli R.A.'nın yapılan üst aramasında 30,64 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan R.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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