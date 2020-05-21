Yabancı uyruklu uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı
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Yabancı uyruklu uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı

Yabancı uyruklu uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı Fatih'in çeşitli ilçelerinde yabancı uyruklu uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, İran, Suriye ve Özbekistan uyruklu 7 şüpheli yakalandı İstanbul'un Fatih ilçesinde yabancı uyruklu uyuşturucu satıcılarına...

21.05.2020 11:01 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:01

Yabancı uyruklu uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı

Fatih'in çeşitli ilçelerinde yabancı uyruklu uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, İran, Suriye ve Özbekistan uyruklu 7 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un Fatih ilçesinde yabancı uyruklu uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mevlanakapı, Nişanca ile Topkapı mahallelerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlattı. Söz konusu mahallelerde, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen Suriye, İran ve Özbekistan uyruklu şahıslardan oluşan suç şebekesini tespit eden emniyet ekipleri, Covid-19 salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı Pazar günü operasyon için harekete geçti.

Çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, baskınlarda, "torbacı" diye tabir edilen 3'ü İran, 3'ü Özbekistan ve biri Suriye uyruklu olmak üzere yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon ile yakalanan Suriye uyruklu Yasir H. (31), İran uyruklu Bahador T. (35), Mahyar N. (33), Omid E. ile Özbekistan uyruklu Gülbahar K. (31), Erkanova M. ve İslam T. adlı 7 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Zanlıların üstlerinde ve kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise 277,2 gram metamfetamin, 146 gram satışa hazır kubar esrar, 61,5 gram toz esrar, 327 adet uyuşturucu hap, hassas teraziler, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 620 Türk Lirası, 124

Amerikan doları ve 20 Euro para, 1 pompalı tüfek ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Şüphelilerin kurdukları suç şebekesi aracılığı ile ilçenin çeşitli noktalarında uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından 18 Mayıs Pazartesi günü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Özbekistan uyruklu İslam T. serbest bırakılırken, yine Özbekistan uyruklu Erkanova M. isimli kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak 'adli kontrol' hükümleri uyarınca serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkarılan Suriye uyruklu Yasir H., İran asıllı Bahador T., Mahyar N, Omid E. ile Özbek asıllı Gülbahar K. adlı kadın şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Polisin ilçe genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında sürdürdüğü çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Yabancı uyruklu uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
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