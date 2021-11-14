Son dakika haberi: Yabancı uyruklu 'tırnakçı' kamerada

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da sözde döviz bozdurmak için girdiği işyerlerinde "Tırnakçılık" yöntemiyle saydığı paraların içinden banknot çalan Suriye uyruklu Kusay A.A. (59) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin para çaldığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Esenyurt ve Güngören'de aynı yöntemle 3 olay gerçekleştiren şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da polise başvuran kuyumcu ve döviz büfesi sahipleri işyerlerine gelen bir kişi tarafından paralarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada polis iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızlık anlarının görüntülendiğini tespit etti.

GÜVENLİK KAMERALARI TEŞHİS ETTİ

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin sözde döviz bozdurmak için girdiği iş yerlerine girdiği görüldü. İçeri girdikten sonra döviz karşılığındaki Türk liralarını eline alarak sayarken el çabukluğu ile aralarından bir kaç banknotu çaldığı tespit edildi. Şüphelinin daha sonra döviz bozdurmaktan vazgeçtiğini söyleyip çaldığı paralarla işyerlerinden ayrıldığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Poliste işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.