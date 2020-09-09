Yabancı uyruklu tacirler jandarmanın operasyonuyla 15 kilo esrarla yakalandı
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Yabancı uyruklu tacirler jandarmanın operasyonuyla 15 kilo esrarla yakalandı

Doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapan yabancı uyruklu 4 uyuşturucu taciri Aksaray'da jandarmanın operasyonuyla 15 kilo toz esrar maddesi ile yakalandı.

Yabancı uyruklu tacirler jandarmanın operasyonuyla 15 kilo esrarla yakalandı
09.09.2020 16:10 | Son Güncelleme: 09.09.2020 16:16

Doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapan yabancı uyruklu 4 uyuşturucu taciri Aksaray'da jandarmanın operasyonuyla 15 kilo toz esrar maddesi ile yakalandı.

Operasyon, Aksaray - Adana karayolu üzerinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'ten İstanbul'a Aksaray üzerinden uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaşan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda karayolunda pusuya yattı. Plakası belirlenen 27 plakalı otomobili Aksaray sınırları içerisinde takibe alan jandarma ekipleri Aksaray'a 10 kilometre kala operasyon için düğmeye bastı. Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda otomobil durdurularak içerisinde bulunan yabancı uyruklu sürücü Muhammed Said F. (21), otomobilde yolcu olarak bulunan Revan N. (18), Mahmut T. (26) ve M.Y.N. (14) olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Otomobil içerisinde geniş çaplı arama yapan jandarma ekipleri araç içerisinde 15 kilo 70 gram toz esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 yabancı uyruklu uyuşturucu taciri sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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