Yabancı uyruklu seyyar satıcı ve zabıta arasında gerginlik
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Yabancı uyruklu seyyar satıcı ve zabıta arasında gerginlik

Yabancı uyruklu seyyar satıcı ve zabıta arasında gerginlik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Taksim'de aniden bastıran sağanak yağışın ardından şemsiye satan yabancı uyruklu seyyar satıcı ile zabıta arasında gerginlik yaşandı.

Taksim'de aniden bastıran sağanak yağışın ardından şemsiye satan yabancı uyruklu seyyar satıcı ile zabıta arasında gerginlik yaşandı. Zabıta ekipleri seyyar satıcının şemsiyelerine el koyarken satıcı, basın mensubuna tepki gösterdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Taksim'de meydana geldi. Aniden bastıran sağanak yağış sonrası şemsiye satan yabancı uyruklu satıcı ile şemsiyelere el koymak isteyen sivil zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Şemsiyelerini vermek istemeyen satıcının zabıta ekiplerine direnmesiyle olay büyüdü. Şemsiyelerini kaptıran yabancı uyruklu seyyar satıcı zabıtalara söz geçiremeyince kameralara saldırdı. Zabıta ekiplerinin uyarıları sonrası şemsiyeleri veren satıcı, zabıta ekipleri ile birlikte olay yerinden uzaklaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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