Yabancı uyruklu şahsın öldüğü olayda 4 kişi adliyeye çıkarıldı
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Yabancı uyruklu şahsın öldüğü olayda 4 kişi adliyeye çıkarıldı

Kayseri'nin Kocasinan İlçesinde bir şahsın tüfekle vurularak hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 4 kişi adliyeye çıkarıldı.

Yabancı uyruklu şahsın öldüğü olayda 4 kişi adliyeye çıkarıldı
03.07.2020 15:22 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:37

Kayseri'nin Kocasinan İlçesinde bir şahsın tüfekle vurularak hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 4 kişi adliyeye çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Fark Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda yabancı uyruklu Belali A. 6 kişiyle birlikte yaşadığı evde tüfekle vurulmuş, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Olayın ardından polis ekipleri, evde inceleme yaparken, Belali A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. İddiaya göre B.A.'nın tüfek satmak için eve geldiği, Belali A.'nın ise tüfeği denerken kazara kendisini vurduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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