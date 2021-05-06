- Yabancı uyruklu şahsıların kavgası kanlı bitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

- Yabancı uyruklu şahsıların kavgası kanlı bitti

İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Haberler | 3. Sayfa

- Yabancı uyruklu şahsıların kavgası kanlı bitti Düzce'de yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi yaralandı.

- Yabancı uyruklu şahsıların kavgası kanlı bitti

DÜZCE - Düzce'de yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi yaralandı.

Olay, Düzce'nin Nusrettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.İ.K ve S.A.İ.K İnkılap Sokak üzerinde ki evlerine gittikleri sırada arkadaşları Y.S.A. ile karşılaştı. M.A.İ.K ile Y.S.A. arasında iddiaya göre sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Y.S.A., yanında bulunan bıçak ile M.A.İ.K'yı yaralayıp olay yerinden kaçtı. Eşini kanlar içinde gören S.A.İ.K ise çevreden yardım isteyerek, zanlının peşinden koştu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine döndükten sonra bayılan S.A.İ.K ve bıçaklanan eşi M.A.İ.K, sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Y.S.A ise olay yerindeki polis ekiplerinin yanına gelerek teslim oldu.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

- Yabancı uyruklu şahsıların kavgası kanlı bitti
- Yabancı uyruklu şahsıların kavgası kanlı bitti
- Yabancı uyruklu şahsıların kavgası kanlı bitti
- Yabancı uyruklu şahsıların kavgası kanlı bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

Pendik'te forkliftin altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Pendik'te forkliftin altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında saat pili ve kelebek de var
Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında saat pili ve kelebek de var
Cono aşiretinden iki aile birbirine girdi, koca mahallede kıyamet koptu
Cono aşiretinden iki aile birbirine girdi, koca mahallede kıyamet koptu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Diego Cyle Larin Gökhan Töre Burak Yılmaz Ali Tandoğan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: - Yabancı uyruklu şahsıların kavgası kanlı bitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 20:48:35. #1.15#

title