Yabancı uyruklu şahısların üzerinde uyuşturucu çıktı

15.10.2019 09:46

Bitlis'te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yabancı uyruklu 2 şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde; durdurulan bir araçtaki yabancı uyruklu iki şüphelinin yapılan araç ve üst aramasında 473 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA