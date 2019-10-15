Yabancı uyruklu şahısların üzerinde uyuşturucu çıktı

Yabancı uyruklu şahısların üzerinde uyuşturucu çıktı

Bitlis'te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yabancı uyruklu 2 şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı.

15.10.2019 09:46
Yabancı uyruklu şahısların üzerinde uyuşturucu çıktı

Bitlis'te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yabancı uyruklu 2 şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde; durdurulan bir araçtaki yabancı uyruklu iki şüphelinin yapılan araç ve üst aramasında 473 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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