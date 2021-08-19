Yabancı uyruklu şahısların evi alev alev yandı
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Yabancı uyruklu şahısların evi alev alev yandı

Yabancı uyruklu şahısların evi alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 3 katlı binanın 3'üncü katı, çıkan yangın sebebiyle alev alev yandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 3 katlı binanın 3'üncü katı, çıkan yangın sebebiyle alev alev yandı. Evde yabancı uyruklu kişilerin kaldığı öğrenildi.

Yangın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Damlar Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yabancı uyruklu 3 kişinin yaşadığı evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Evde bulunanlar dumanları fark ederek dışarıya çıkarken, yangın ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde kontrol altına alınırken, evdeki eşyalar ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Yabancı uyruklu şahısların evi alev alev yandı
Yabancı uyruklu şahısların evi alev alev yandı
Yabancı uyruklu şahısların evi alev alev yandı
Yabancı uyruklu şahısların evi alev alev yandı
Yabancı uyruklu şahısların evi alev alev yandı
Yabancı uyruklu şahısların evi alev alev yandı
Yabancı uyruklu şahısların evi alev alev yandı
Yabancı uyruklu şahısların evi alev alev yandı
Yabancı uyruklu şahısların evi alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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