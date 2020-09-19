Yabancı uyruklu şahıslara sahte ikamet belgesi veren 2 kişi tutuklandı
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Yabancı uyruklu şahıslara sahte ikamet belgesi veren 2 kişi tutuklandı

Antalya'da yabancı uyruklu şahıslara sahte ikamet belgesi düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Yabancı uyruklu şahıslara sahte ikamet belgesi veren 2 kişi tutuklandı
19.09.2020 23:07 | Son Güncelleme: 19.09.2020 23:11

Antalya'da yabancı uyruklu şahıslara sahte ikamet belgesi düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne müracaatta bulunan Kırgızistan uyruklu A.K.'nin görevlilere ibraz ettiği Antalya İl Göç İdaresi adına düzenlenmiş ikamet izni Müracaat Belgesi ibareli belgenin kayıtlarından kontrol edildiğinde sahte olduğu anlaşıldı. Belgeyi ibraz eden A.K., belgenin sahte olduğunu bilmediğini kendisinin de bu olaydan mağdur olduğunu ve belgeyi para karşılığında yine Kırgızistan uyruklu S. T.'den 3 bin 300 TL karşılığında aldığını söyledi. A.K. ifadesinde ayrıca kendisine verilen belgenin İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından hazırlanan belge olduğunu söyleyerek verildiğini, belge üzerinde göç idaresinin kaşe ve mührü olması sebebiyle belgenin sahteliğinden şüphelenmediğini, belgenin gerçek olduğunu düşünerek İl Göç İdaresi Müdürlüğüne giderek müracaatta bulunduğunu, belgenin sahte olduğunu bilmediğini iddia eti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada S.T. ve sahte belgeleri temin ettiği belirlenen, yabancı uyruklu şahıslara danışmanlık hizmeti veren A.O. yakalanarak gözaltına alındı.

İKAMETLERİNDE SAHTE EVRAKLAR VE KAŞE ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin işyerlerinde yapılan aramada çok miktarda sahte olduğu değerlendirilen belge, 'tedaviye uygundur' ibareli kaşe ve içerisinde suça konu bilgilerin bulunduğu bilgisayara el konuldu. Şüpheliler "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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