Yabancı uyruklu şahıslar uyuşturucu ile yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yabancı uyruklu şahıslar uyuşturucu ile yakalandı

Yabancı uyruklu şahıslar uyuşturucu ile yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afganistan uyruklu şahıslara yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afganistan uyruklu şahıslara yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı belirlenen 3 kişiye adli işlem yapıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kültür Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında N.M.T. isimli Afganistan uyruklu şahıs hakkında başlatılan projeli çalışma sonrasında birlikte hareket ettiği tespit edilen Afganistan uyruklu F.T. ve N.T. yakalandı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada 3 fişek halinde 1 adet siyah poşet içerisinde 16 gram metamfetamin, 6 adet ectacy uyuşturucu hap ve 3 gram reçine esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem başlatılarak gözaltına alındı. Şahıslara ayrıca Yasadışı bulunma suçundan 14 bin 738 lira idari yaptırım uygulandı. Soruşturma sürecinde yapılan iki ara yakalamada 2 gram metamfetamin ve 1 gram reçine esrar ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurma ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

20 yaş akımına uyan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü! Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaştı
20 yaş akımına uyan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü! Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaştı
Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Polis zehir tacirlerine geçit vermedi: Uyuşturucu baskınında 5 kişi tutuklandı
Polis zehir tacirlerine geçit vermedi: Uyuşturucu baskınında 5 kişi tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Yaşar Seda Sayan Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Gökhan Gönül Yılmaz Vural Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yabancı uyruklu şahıslar uyuşturucu ile yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 20:22:52. #1.16#

title